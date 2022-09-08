吳光正促「入境解控」 提「香港優先」處理通關 (19:40)

他又稱，不少人希望香港在七月一日「習宣言」起算的三個月內「起跑」，不「等」11月。

今次是地產界高層罕有就通關一事公開發聲。吳光正在文中形容香港「入境」如「不暢通」、「不便捷」，與他地脫節，便已失去國際中心之實，並指香港「內向」了一段長時間，但香港絕非「內向型」社會，香港的成功並非溫室培育而出，越溫室，體制越弱，令不少人有本地自廢武功之感，留不住人才，令許多居港人士離開。

他提出「疫情嚴重否（SEVERITY）」和「不能與海外看齊（PARITY）」兩項質疑，稱香港每天確診數字上升被定為疫情「惡化」的唯一指標，但這指標是關乎病毒傳播力強弱，確診數字能否「精準」表述實際「嚴重性」也不太清楚，本港卻似乎被疫症數字挾持，引發管控政策變動。他指出，這做法與海外不同社會以「嚴重性」及「風險程度」作為政策「先決」不同。

他又指，最新報告指出全球已有70個國家完全對外開放，豁免入境檢疫限制，反問為何這些國家已判斷病毒嚴重性和風險已顯著減低，並指出疫情「不會消失」或「不是暫時的」是疫情「常態化」結論的重點，故需要以「常態方針」處理，而非長久等待的方案。

他又表示，不少人認為「暢通便捷」事宜不能不是香港特區政府份內「優先」，港府不能把香港的獨特優勢拱手相讓，不讓别人有機可乘及取笑香港。

吳光正又指，香港歷來所有專業丶各種多元化監管丶軟件及硬件上均與國際城市看齊，如今許多港人已清楚體驗外地放寬政策沒有災難後果，不明白香港不能與海外做法看齊，而與其他國際大都會脫節亦非香港所求。他又指，醫院負荷問題已經是2年前多地面對的問題，不少人奇怪為何香港現時仍解決不了醫療系統負荷，因此對入境作嚴厲管控。

吳光正文中指，理解港府在出境事宜中完全被動，因必須尊重主權及具體政策，不可勉強大陸內部管控，但不代表不可爭取「香港優先」，而不少人亦認為香港可不再「等」疫症數字大降才「入境解控」。