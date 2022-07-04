中銀香港副董事長兼總裁孫煜出席《明報》「香港新坐標—中外文化藝術交流中心」高峰論壇主題演講【全文】 (19:23)

大家上午好！

很高興參加今天的高峰論壇。國家「十四五」規劃明確支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」，讓我們更清晰地看到了香港未來發展的一個新維度、新坐標。最近文化體育及旅旅局的設立和多個藝術場館陸續落成啟用，足見特區政府對文化藝術的重視。在特區政府倡導下，不同持份者得以通過更加多元化的途徑參與香港文化藝術發展。今年，香港故宮文化博物館正式開幕，中銀香港作為故宮的戰略合作伙伴參與其中，我們覺得非常榮幸。

香港是國際金融中心，同時也是享譽全球的中西文化交流中心。金融企業廣泛參與香港經濟發展和民生改善，在支持香港「中外文化藝術交流中心」建設方面，也肩負著獨特的使命與責任。金融界應積極發揮金融力量，支持香港強化中外文化藝術交流的橋樑紐帶作用，扶助本地文化藝術事業蓬勃發展，支持民俗文物保育，推廣文化藝術普及，為藝術從業人員、文藝愛好者以及藝術投資者提供投融資、保險等全方位金融服務，助力香港搭建創意平台、優化藝術市場、弘揚人文精神。

中銀香港作為香港社會的持份者和建設者，一直致力於促進香港文化事業發展，積極弘揚中華傳統文化，廣泛參與文化科教活動，大力支持文化藝術交流。我們曾與眾多文化藝術伙伴通力合作，為市民大眾帶來頂尖及國際級的表演和活動，比如在中銀大廈舉辦「《法國五月》水墨畫展之紫禁城」，都會莫扎特——音樂會系列和國際大提琴巨星馬友友來港演出，「國際軍樂匯演」、《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展、「中央民族樂團」香港系列演出等，將優秀傳統與創新的中外文化結聚香港，交匯交融，促進文明互鑒，民心相通。我們還與香港中樂團、誼樂社、香港弦樂團等機構長期合作，支持本地藝術團體發展，培育本地文化藝術人才。我們特別注重普及文化藝術，資助本地基層和弱勢社群有機會接觸和欣賞文化節目，豐富精神素質，拉近人與人之間的距離，促進社會和諧發展。

今年是中國銀行成立110周年及在港經營105周年，我們將繼續秉持「融通世界、造福社會」的理念，為促進東西方文化交流、支持香港「中外文化藝術交流中心」建設以及維護香港長期繁榮穩定作出貢獻。

最後，預祝本次論壇圓滿成功！

謝謝大家！