警重案組安達臣道地盤搜查　查是否涉人為疏忽及刑事成份 (18:33)

警方高度重視秀茂坪地盤天秤工業意外，相關死因調查已經交由東九龍總區重案組負責。東九龍總區重案組聯同政府化驗所及勞工處，一行40人於今日繼續進行全方位調查，包括涉事天秤設計、用料、興建過程、操作及檢查等。東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆表示，昨日意外造成3人死亡及6人受傷，其中4名傷者已出院，2人仍於深切治療部留醫，稍後警方亦會與法醫驗屍。

黃奕隆稱，調查進展順利並於地盤檢獲證物，又透露警方已向10多名相關人士，包括目擊者錄取口供，現時未有就事故作出拘捕。被問到事故原因是否涉及燒焊問題，黃強調現階段難單憑肉眼以斷定，會尋求專家意見協助調查。

黃奕隆形容涉事地盤廣大、環境複雜，增加搜證難度。黃說：「死者離世的地方好多時已壓毁咗，要復原返點樣造成傷害都係調查困難」，但強調將透過科技重塑意外現場、收集專家意見等方法徹查真相。黃又指，現場其餘兩支天秤亦是參考途徑之一，人員會調查是否與涉事天秤為同一物料、方法興建。

另外，今早（8日）11時許，41歲姓許男電工的遺孀及其親友，一行4人重返現場路祭，神色哀傷，其間有道士主持儀式，並引領家屬進行上香等儀式，逗留約一小時後離開。意外中喪命的22歲姓潘助理工程師及25歲的姓徐外判工程師，其家屬下午亦到場路祭。

一直協助意外遺屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示負責工程的承辦商與家屬開會，就善後及賠償問題作出商議，又稱其中有家屬已接受撫恤金的安排，惟不便透露涉及金額。參與見面的家屬要求承建商徹查意外原因，並避免同類事件再發生，3個家庭的家屬將於明天（9日）認領遺體。

天秤倒塌後壓向6個6米長的貨櫃。現場所見，其中2隻被壓至毁爛變形及坍塌的貨櫃已被職員吊離地盤並放置於附近空地，其間以綠色帆布遮蓋。原存放於貨櫃內的椅子、尼龍袋等物件散落一地，木板折斷；連接貨櫃的電線亦有掉落或外露情況。警方指，損毁的貨櫃不宜入內搜證，但已拍照紀錄，並到相鄰貨櫃視察環境。