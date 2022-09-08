挑戰髮禁學生與校方調解未成　林澤駿稱或採法律行動 (20:22)

林澤駿與校方在平機會的閉門調解會議歷時約兩小時。林在會後指，調停內容需保密，但他並不滿意校方方案，強調自己不是要特殊對待，而是每人都有公平對待，要廢除「髮禁」，「有點不知所措，沒有想過什麼也做不到」。他指，是次會議準備約兩個月，「要很大心理質素，很辛苦才捱到兩個月，要處理很多文件、電郵」，不希望再有下一次調解，又指自己一直聽取法律意見，不排除會採取法律行動。他相信事件未能在畢業前完結，但他會堅持。

東華三院黃笏南中學校長李靖邦會後形容與林澤駿有良好溝通，校方提出支援方案，包括在學校既定原則下，使用酌情權，並讓心理醫生為同學提供情緒輔導等支援。

被問到校方為何有信心能堅持要求同學不能留長髮，李指校規是按辦學宗旨而定，目的是培養學生有良好生活習慣、簡樸和健康的形象，為未來進入社會作準備，又指學校希望同學學遵守規則，所以需持守校規。

平機會回覆指，不會評論個別個案。

校方發聲明強調，執行校規是學校管理的責任之一，以協助學生建立良好的生活習慣及健康形象，為未來投入社會作好準備。就儀容服飾而言，學校希望建立同學「樸實端莊、簡單整潔」的觀念，與絕大部分本地學校的原則類同，相信亦為社會認同。

校方指，過去兩年一直無間斷跟進林澤駿同學的情況，透過不同渠道安排支援，亦十分重視同學的意見，其間從無責罰，亦沒有限制他參與學術或課外活動，重申若個別同學因健康、學習等個人情況需特別考慮和協助，會聯絡專業人士作評估及作酌情處理。

校方又指過去一直保持低調，全因要遵守平機會調解的規定及有責任保護同學私隱，免受額外的壓力。校方會以開明的溝通態度及持守關懷同學的辦學初心，繼續參與調解。

林澤駿7月在社交平台發文及短片質疑學校不准男同學留長髮做法不合理、不合時宜。他在6月向平機會投訴，原定上月10日及31日與校方到平機會出席閉門調停，但校方未能出席，所以調停會議要改期至今日。