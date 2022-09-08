海關破燈籠模型包裹運毒案　拘兩父子 (18:07)

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任劉偉倫今（8日）交代案情稱，上月9日海關機場課人員根據風險評估，檢查一個寄往澳洲、報稱有9個燈籠的包裹，發現藏有3公斤市值170萬元懷疑冰毒，案件隨即交由毒品調查科人員跟進。

經深入調查後，至8日15日，海關人員掩至屯門一郵局檢查一個報稱為機械人和佈景寄運澳洲的模型包裏，海關發現其中模型佈景山的手工粗糙，割開檢查揭發藏有3公斤冰毒。

劉偉倫表示，直至昨天（7日）海關再到葵涌一物流公司，搜查3箱寄往澳洲的卡通模型貨物，在其中一箱裡搜獲3公斤冰毒。海關經過連串調查，在屯門區拘捕一對涉案父子，並將兩人押往旺角住所搜查，再檢取收藏於模型佈景山另外3公斤冰毒。前後搜獲共12公斤冰毒，市值680萬元。同時，海關在單位內發現一個火球，不排除有人將模型火球換上模型山入箱魚目混珠。

據稱涉案父子年齡分別60和26歲，父報稱退休人士，子報稱模型加工工人，有人供稱收取5000元報酬，將冰毒運往澳洲。

此外，海關昨天在新蒲崗一項反毒品行動中，拘捕兩名同為27歲男子，其中一人在身攜文件夾內的一批膠卡片被搜獲340克海洛英，隨後搜查一私人屋苑單位再搜獲230克海洛英及包裝工具，拘捕另一人。