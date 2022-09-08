遭兩度駁回免遣返越南婦羈留期間上吊勒斃　陪審團一致裁定「死於自殺」 (18:28)

入境處表示，會仔細研究死因裁判法庭陪審團的其他建議，並會作出可行的跟進。馬頭角羈留中心及青山灣入境事務中心過去共錄得2宗被羈留人士的自殺事件。翻查資料，青山灣羈留人士自殺事件於今年2月發生。

越南籍死者DINH THI TAN（終年45歲）；4男1女陪審團退庭商議約4小時後，一致裁定死者於2019年7月7日在馬頭角道1號羈留中心第2C倉用長褲上吊，導致死亡的傷害為上吊勒斃，結論為「死於自殺」。

綜合證供，死者在2019年6月底，如常到馬頭角羈留中心報到，隨即被羈留等待遣返。7月5日，死者報稱不適到醫院求醫，其後返回羈留中心2H倉，與死者同倉的羅姓女子稱，死者當晚身穿由入境處派發的藍色長褲、外有西裝裙。翌日早上，職員着死者更換身上的長褲清洗，死者不願更換並發脾氣，將乾淨的長褲扔出倉外。

同月7日早上，職員着死者服藥，死者隨即踢倒水樽，因而被調到對面的2C獨立倉。下午約2時許，職員巡倉時發現死者於倉門鐵欄用長褲上吊，救護員到場後死者已無呼吸脈搏，她送院後證實不治。警方發現，該獨立倉內有一條長褲，褲管均被打結，其中一邊褲管被剪開。

死因裁判官周慧珠引導陪審團時指，可考慮死者「死於自殺」或「死因存疑」，提到入境處自2019年7月起不再向羈留人士派發長褲，改為派發短褲；翌年開始在鐵欄加設纖維板以防羈留人士上吊、閉路電視可覆蓋室內範圍、職員巡倉時間由半小時縮短至20分鐘一次，提醒陪審團作出建議時可加以考慮。