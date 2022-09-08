城巴新巴明年員工整體加薪4.5% (18:24)

城巴新巴一般會於每年1月調整員工薪酬，兩巴指，前線非管理級員工下月起可獲加薪4.5%，其餘員工則會繼續於明年1月，按其年度工作表現評核及整體4.5%加幅調整薪酬。兩巴稱，今次安排是為了應付國際旅遊及跨境客運服務復甦，以及配合公司於新發展區急速拓展的業務需求，冀可透過提供優於同業的薪酬待遇吸引新血加入。

城巴現時正進行「原區就業」車長招聘計劃，今月起為所有合資格新入職車長提供每位1.2萬元入職獎金，每月薪金可達2.6萬。城巴稱，期望可招聘多200名巴士車長駕駛其居住地區或新發展區路線。

翻查資料，城巴及新巴工會去年底曾與公司管理層商討薪酬事宜，管理層於會上宣布今年不會加薪，會後兩巴發稿稱，會在今年1月向全體員工發放一筆過4000元獎金。