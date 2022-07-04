西九文化區管理局董事局主席唐英年出席《明報》「香港新坐標—中外文化藝術交流中心」高峰論壇主題演講【全文】 (17:46)

首先，我歡迎大家今早蒞臨西九文化區香港故宮文化博物館，亦多謝明報今次選擇在「香港賽馬會演講廳」舉辦今日的論壇，探討香港作為中外文化藝術交流中心的未來工作。

今年是國家「十四五」規劃全面開展的第一年，國家明確賦予香港「八大中心」的新定位，希望香港可以加快融入國家的發展大局。當中，令我們非常鼓舞的，就是西九文化區管理局堅負起其中一個重任，發展和推動中外文化藝術交流中心的角色，說好香港故事。今日我希望就文化「三業」的發展，即文化作為國家大業、社會產業和青年事業，作出分析。

首先，在弘揚國家文化大業上，香港經已擁有「古今中外」的新引擎。國家文化發展源遠流長，擁有數千年歷史、偉大基業。香港地理位置優越、歷史背景獨特、條件得天獨厚，是國家文化對外交流的窗口、文明互鑑的平台。近年，西九文化區的設施相繼落成，包括戲曲中心、藝術公園、自由空間、M+當代視覺文化博物館和香港故宮文化博物館。西九文化區管理局致力打造具深度和廣度的文化發展項目，宣傳國家中華文化軟實力，為中國傳統文化換上現代包裝，引起海內外人士的興趣。舉例說，M+自去年11月開幕以來，即使期間受到疫情影響而閉館3個多月，仍錄得超過1百40萬入場人次。而故宮文化博物館在開幕短短2個月，亦已經有30萬參觀者，「一票難求」，反映香港市民對文化藝術充滿熱誠。

香港需要保持多元開放的環境和氛圍。「一國兩制」為香港的中外文化藝術交流中心地位提供了廣闊的空間。在遵守國家與香港的法例下，文化發展的土壤豐沃肥美，不論是東西、古今的藝術創作都有滋長空間。M+當代視覺文化博物館與香港故宮文化博物館正好是當代與古代藝術的代表。當代藝術刺激思考，古代藝術培養審美，兩者角度不同，性質有別，但「有容乃大」，希望大家在看待藝術的時候能夠擁有包容的心，才能開拓眼界及思想空間，香港才會興旺，中外文化藝術交流中心的地位才會穩固。

其次，作為社會產業，香港絕對具備充分條件，成為紐約及倫敦以外亞洲首個文化藝術交流中心。文化藝術發展在《粵港澳大灣區發展規劃》下，擁有豐厚的潛力和前景，絕對可以成為繼金融業及貿易業後，另一個產業發展的新亮點。儘管新冠疫情衝擊全球經濟，藝術市場亦不能倖免，藝術展、拍賣會等相繼取消，但香港卻能逆流而上，在全球藝術市場的佔有率上，已經超英趕美，成為第二大當代藝術拍賣市場，僅次於紐約。在2020年香港藝術品、收藏品及古董進出口的總值高達336億港元，3年間增近1倍。全球最大的國際拍賣行都落戶香港，緊貼M+博物館正式開幕後的香港藝術發展新動向。龍頭拍賣行主管、國際藝術展總監、著名收藏家均相信憑著基建物流、法律稅制、地理位置等優勢，香港潛力無限，可以在亞洲擔當藝術中心的角色。我相信，目前環球的藝術品及藝術家市場，美國紐約壟斷整個美洲，倫敦則涵蓋整個歐洲。隨著香港成立西九文化區管理局，M＋及故宮文化博物館收藏經典藝術品及當代藝術家的作品，將藝術普及化，確立在亞洲區的獨特優勢，加上與特區政府全力合作，香港絕對具備條件成為紐約及倫敦以外、亞洲首個成功的文化藝術交流中心。

然而，香港並不能自滿，要兼顧國際和國內市場。香港需要發揮「以大灣區為起點，國際為終點」的平台作用。香港西九文化區正是一個國際平台，可以成為粵港澳大灣區的文化藝術中心，讓8600萬同胞可以在香港觀賞到跟北京同樣精彩的故宮博物館，及其他文化設施。香港還可以作為橋樑，為內地的藝術家提供市場、畫廊和投資者，讓他們「走出去」。近年，香港吸引不少國際畫廊及拍賣行進駐，以及舉行Art Basel、Art Central及Affordable Art Fair等文化盛事。以往，歐美經濟較強，藝術品市場亦以西方藝術品為主流，但隨著中國經濟日漸壯大，收藏方向亦隨之轉變，富有東方色彩的中國當代藝術品備受重視，許多中國藝術家更被視為具潛質的新血，陸續在世界舞台上亮相。

此外，香港更可以透過文化藝術市場進一步打造高端旅遊業。每年藝術大型展覽拍賣檔期，即所謂「春秋二拍」，會吸引很多大型會議、旅客前來香港，同期進行不同的藝術表演、展覽、飲食、和旅遊活動，讓內地與海外旅客來港，結合文化、體育和旅遊產業，發揮香港的亮點。儘管過去因為疫情的防控管制，個別大型藝術展有所減退，但仍有一些繼續舉行，並取得一定成績。因此，我希望特區政府藉著這個契機，與內地商量，盡快重開關口，向世界重新展示香港的魅力。我相信，特區政府新成立的文化體育及旅遊局將會肩負重任，發揮作用。我和西九文化區管理局的同事都期望跟楊局長和特區政府緊密合作，發揮香港中外文化藝術交流中心的優勢。

最後，對於青年人的事業發展，文化藝術是一種「心靈創意工業」。年輕人充滿理想、熱誠及創意，我們應該鼓勵他們積極投身文化藝術產業，發揮才能及天份。事實上，香港是一個發展成熟的多元經濟體，年青人在大學畢業後，志向未必一定是金融及專業服務領域，可以是文化藝術的發展，並視為畢生事業。文化藝術相關的工種非常廣闊，除了幕前之外，還有幕後工作，如創作、策展、展覽、物流、生產、執行、教育和推廣等行業，發展空間寬闊。

隨著新冠疫情慢慢紓緩，香港的文化藝術產業需要振興復甦，讓年青人得到工作，看到出路。我們應該把握機會，透過推動文化發展，抓緊社會團結的心，強化人心回歸的工作，在困境中激發年青人的創意，在逆境中培養他們的思考，藉着文化藝術的軟實力，讓年青人感受與祖國同氣連枝的源遠文化，探索追求中華文化的熱忱，讓他們了解國家發展，融入國家發展大局，是一舉多得的安排。

總結而言，香港作為國家文化的橋頭堡，我們的文化底氣已足以媲美紐約及倫敦。西九文化區的硬件已經落成，我們的文化軟件亦將會陸續出台，準備好提升這個城市的文化含金量。我深信，國家會全力支持香港的文化藝術發展，粵港澳大灣區將會是香港的文化腹地，讓我們連接內地、連通國際。香港作為一個重要節點，將會肩負起輸出中華文化，促進文明互鑑、文心相通，攜手推動構建人類命運共同體的使命。

上星期，國家副總理韓正提出4個「希望」，正是號角響起，吹起香港文化藝術發展的「東風」。我亦對香港文化藝術發展，作出一個4個「希望」的總結：

1.希望盡快開通對外及對內窗口，讓文化藝術及整體經濟可以向前邁進；

2.希望特區政府對文化藝術的教育、基建及產業發展，投放更多資源；

3.希望大灣區「9+2」攜手並肩，在文化藝術範疇，實現互惠共贏；

4.希望西九文化區管理局及特區政府有更緊密合作，共同打造香港成為中外文化藝術交流中心。

最後，我相信在座各位已經曾經參觀香港故宮文化博物館，有些朋友可能不只一次。我們擁有900多件藏品，每一件都是北京故宮博物院「千裏挑一」，每一件背後皆有特別故事，要細味品嚐。歡迎大家跟家人、朋友來參觀，甚至成為會員，感受文化氣息。

多謝各位。