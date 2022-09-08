投訴警方後停職　質疑紀律研訊偏頗　檢控主任申司法覆核 (17:16)

司法覆核申請人為黃華芬，建議答辯人為由公務員事務局委任作研訊委員會主席的黃惠芬。公務員事務局局長、均是大律師的何子青及關有禮分別為利害關係方。

申請人在覆核申請書中指出，研訊於今年1月24日展開，公務員事務局聘用兩名來自同一律師行的私人大律師何子青及關有禮，分別擔任涉案研訊主控，以及為沒有法律背景的研訊委員擔任法律顧問。申請人得悉此事感到意外，並於研訊第5天，即8月23日提出安排屬明顯偏袒，惟委員會主席同日裁定這不構成明顯偏袒。

聆訊期間，研訊委員會主席曾經阻止申請人問及，該兩名大律師在律師行共事多久。主席亦不准申請人向局方代表追問。

申請人提出3項法律議題，就被指在電郵評論警方拘捕行動，涉嫌披露警方資料，他提出雖然要求警方公開資料，但警方並沒公開任何文件，惟不主席獲接納。他另爭議研訊突然不傳召前高級檢控主任作證，以及爭議就他在15個月內發送的3封涉事電郵，於該次研訊一併處理他所面對指控，但均被控方反對及不被接納，申請人認為兩名大律師未有提供充足法律意見及協助委員會。

公務員事務局及律政司以案件進入司法程序，均表示不適宜作出任何評論。