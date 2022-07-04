特首李家超出席《明報》「香港新坐標—中外文化藝術交流中心」高峰論壇致辭【全文】 (17:26)

很高興來到香港故宮文化博物館，出席「香港新坐標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇。

今年是香港回歸祖國二十五周年的歷史時刻。二十五年來，香港在國家的全力支持下，在特區政府和社會各界共同努力下，成功實踐「一國兩制」這個偉大構想。香港已實現由亂到治的重大轉折，正處於由治及興的關鍵時刻。

習近平主席在七月一日發表的重要講話中提到，中央珍視香港背靠祖國、聯通世界的顯著優勢，全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃等國家戰略，與世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。

國家去年公布的《十四五規劃綱要》，不但指出國家將積極發展對外文化貿易，開拓海外文化市場，更首次明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，不但是對香港多年來蓬勃發展的文化藝術事業充分肯定，更為業界帶來源源不絕的發展機會。

因此，今年「香港新坐標」高峰論壇以「中外文化藝術交流中心」為主題，實在是正當其時。高峰論壇為文化藝術界、展覽界翹楚以及相關產業參與者提供互動交流平台，集思廣益探討香港如何成為連接國家與世界的文化樞紐。

我在競選政綱經已提出要「塑造文化之都，推動創意經濟」。藝術文化創意產業除了蘊含龐大的社會價值，能夠為市民生活增添姿彩，亦是經濟的新引擎，可以增強香港的發展動能，為我們的市民，包括青年，開拓多元出路。因此，今屆政府新設文化體育及旅遊局，專責文化藝術和創意產業政策，銳意加快發展香港成為中外文化藝術交流中心，鞏固香港作為國際藝術品交易中心地位。

要塑造香港成為文化之都，香港除了要目標清晰，確定香港在國際文化藝術產業版圖上的新坐標，亦要在促進中外交流方面，追求新的高度，在發掘本地產業潛能方面，更要搜尋新的深度。為此，特區政府正循四大方向，致力推動這方面的工作：

第一，政府會逐步建立世界級的文化設施和多元文化空間，為藝術家、藝團和從業者提供土壤，共同孕育文化藝術創作。其中，西九文化區正發展成為香港有史以來最大型的文化建設集中地，當中香港故宮文化博物館已於今年七月開幕，向公眾展示珍貴的故宮文物；而現正興建的西九文化區演藝綜合劇場將在日後提供另一個頂級舞蹈和戲劇表演場地。我認為，西九文化區完全具備充足的條件，可以進一步打造成為粵港澳大灣區文化樞紐。

與此同時，東九文化中心可望於明年起分階段啟用，到時將成為藝術科技重鎮及培訓搖籃。連同預期將在明年底至二○二四年分期竣工的啟德體育園，香港舉辦文娛康樂盛事的場地將大增，可望與西九文化區產生協同效應，帶動香港成為國家級文物及藝術品全國首選的展出地、全國首選的表演藝術文化旅遊中心。

第二，政府將會加強與內地以及海外藝術文化機構的交流合作，進一步確立香港在國際藝壇的地位。我們將善用「一國兩制」的優勢，傳揚中華文化，透過香港的平台，加強內地與海外文化藝術的交流，向世界說好中國的文化藝術故事。同時，我們將增進本地藝術家和不同地方藝團交流的機會，發揮香港聯通國際的優勢。

我們會積極籌辦大型國際會議和論壇。由康樂及文化事務署籌辦的國際演藝協會年中會議，今年五月已經舉行，令香港成為首個兩度成功舉辦這項國際盛會的亞洲城市。今年十二月，亞洲文化合作論壇及博物館高峰論壇亦會在香港舉行，為國際文化藝術交流提供集思廣益的平台。

我們同時亦加強與內地的文化交流合作，為彼此文化發展帶來新動力。我們在內地不同省市透過「香港周」等活動，展示香港的文化藝術成就和促進文化交流，又加強與大灣區內地城市不同表演場地的協作以打造新品牌，為本地藝團提供更多演出機會，擴展香港藝術文化節目觀眾層。

第三，政府將把握國際趨勢，增撥資源鼓勵文化及創意業界擁抱數碼科技。面對全球產業數碼化，以及新冠疫情帶來的挑戰，善用科技發展及推廣文化藝術與創意，越來越重要。政府會推動運用科技，協助藝文界在創作上有更大發揮。我們會投放更多資源於藝術科技和提升康文署轄下演藝場地的設備，讓藝團可以在表演項目更進一步應用科技，提升觀眾的體驗。

第四，政府要壯大香港的文化藝術人才庫。政府會聯同西九文化區管理局、香港演藝學院、香港藝術發展局、香港藝術中心等合作單位推進人才培育。我們會繼續致力培訓包括藝術行政、藝術科技和文物修復等多個範疇的人才，並促進交流。

在下個月，我將會發表第一份《施政報告》，現正進行公眾諮詢。我期待各位藝文界領袖向我們出謀獻策，為發展本港文化藝術和創意產業同開新篇。政府會與各界攜手同行，全面發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，落實《十四五規劃綱要》中，發展香港成為中外文化藝術交流中心的目標，讓香港成為充滿活力的國際文化都會。

最後，我祝願今日的高峰論壇圓滿成功。多謝大家！