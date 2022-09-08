渣打馬拉松擬11．20開跑　籌委會稱若疫情續升溫或取消 (15:25)

關祺表示，上年賽事完結後，已不斷與各政府部門開會交換意見，今年6月起與文化體育及旅遊局接洽渣馬事宜，形容會面氣氛正面。他稱籌備工作已經到倒數階段，強調渣馬為本港重要賽事之一，期望當局下周內有回覆，以盡早安排工作。

田總行政總監（秘書長）伍于豪表示，參賽選手需符合疫苗通行證的要求，開跑前48小時內進行核酸檢測，比賽當日亦需做快速檢測，並上載結果到指定網上平台。

被問到會否有後備方案或取消賽事，關祺認為政府需要有前瞻，又引述部分專家稱本港疫情9至10月已經「見頂」。渣打香港馬拉松籌委會主席高威林表示，大會已有後備方案，暫時不會對外公布，但稱若疫情持續升溫，不排除會取消賽事。

高威林表示，今年原本有意申請37000個名額，但考慮到疫情等因素後降至25000個。他指，海外選手的邀請工作已經進行，部分人有興趣來港作賽。

至於今年是否仍禁止跑手的服裝及身體展示「香港加油」等標語，關祺稱大會立場是希望參加者遵從香港法律。