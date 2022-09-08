疑不滿被前女友將患性病告知同事後施襲　38歲男律師被控襲擊等3罪 (14:36)

事主丁勺珈供稱，與被告何俊鋒（38歲）於2015年交往，2017年訂婚，兩人現已斷絕來往。事發於2018年11月，丁表示正與被告鬧分手，因為她在Facebook聯絡被告的女性同事，將被告患性病一事告知對方，令被告不滿。她晚上前往被告的跑馬地寓所，希望安撫被告。

丁表示，被告翌日凌晨返家，她詢問被告前一晚的行蹤，被告責罵「我喺邊關你咩事？我𠲖家冼乜對你咁好？」丁稱，被告以左手拍打其後腰，她疼痛得哭出來，「成世人無試過畀人打成咁」。不久，被告再以手掌拍打其大腿，她以手機拍攝傷勢作證，惟被告搶過手機丟到地上，導致手機螢幕碎裂。

丁自言感到傷心難過，她拿出感冒藥，向被告表明「你都係想打死我啫，我食哂啲藥畀你睇」。被告隨即挖走她口中的藥丸，大力搖晃其手臂。丁提到，被告的眼鏡在混亂間受損，被告再次發怒，大力掌摑其左臉。後來，被告恐嚇她不要報警，稱「你夠膽報警，我就將裸照放上網，等你身敗名裂」。由於兩人曾拍下性愛影片，她擔心被告確實會發布裸照。