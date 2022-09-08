初選案劉穎匡及王百羽擬認罪冀審訊前判刑　劉引國安法指法庭應及時辦理 (12:33)

劉穎匡甫開庭表示，庭上無人不懂中文，提議以中文聆訊，「體現國家安全嘅精神」，又指一直無人詢問他想以什麼語言進行聆訊，既然國安法條文以中文為依歸，案中涉及被告的言行亦是中文，冀以中文聆訊，以對他本人公平，及便利整個聆訊。

法官陳慶偉以英文回答，聆訊一直以英文進行，拒絕劉的申請。劉隨即追問：「點解呢？大家都係中國人，點解講中文唔得呢？」陳慶偉僅重申「這是我的決定」。

聆訊繼續以英文進行，劉穎匡透露去年被法援署撤銷證書，暫不會聘請私人律師。他續指，預料會在39分鐘內完成求情，希望審訊前判刑，以符合國安法第42條的規定，即「及時辦理」國安案，有效懲治危害國安的罪行。

法官陳嘉信則指出，國安法42條不僅要求及時辦理，亦要顧及審訊的「公正」；劉穎匡反駁，本案的煽動顛覆國家政權罪刑期設三級制，「其他參與者」應判3年以下監禁，連同認罪扣減即判囚兩年，若待審訊後判刑，必然已還押逾兩年，只要有其中一人獲界定為「其他參與者」，便會構成不公。