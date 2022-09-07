廉署拘三人涉向信貸公司呃佣約32萬元 (18:12)

廉政公署今（7日）表示，調查一宗貪污案件時，揭發環聯（亞洲） 信貸有限公司（下稱環聯亞洲）揭發一名前職員， 涉嫌訛稱多宗汽車按揭貸款申請，由兩間中介公司轉介， 以詐騙轉介佣金，涉案佣金共約32萬元，被控「洗黑錢」 等4項罪名。另外兩名中介公司東主則被控串謀「洗黑錢」罪。 三名被告獲准保釋，周五（9日）在西九龍裁判法院答辯。

案發在2015年9月至前年9月期間， 45歲的被告曾劍華是環聯亞洲的前高級市場經理， 他涉嫌在22份表格中，虛假地向環聯亞洲稱， 時尚汽車是表格中所載列的汽車按揭貸款申請的介紹人， 有權收取轉介佣金逾27萬元， 意圖詐騙而誘使環聯亞洲向時尚汽車支付款項。 曾又涉嫌在另外一份表格，作出類似虛假陳述， 意圖詐騙而企圖誘使環聯亞洲向時尚汽車支付約5萬元佣金， 分別被項一項欺詐罪和一項企圖欺詐罪。

另外兩名同為28歲的被告黃俊杰和黃俊飛， 先後擔任兩間同名為時尚汽車公司的東主。 他們涉嫌與曾劍華一同串謀，知道或有合理理由相信， 多筆合共逾24萬元的款項，及一筆逾3萬元的款項，全部或部分、 直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項， 各被控一項串謀「洗黑錢」罪，曾劍華則被控兩項「洗黑錢」罪。 廉署調查顯示，黃俊杰和黃俊飛涉嫌在曾劍華安排下， 擔任兩間時尚汽車的東主，並容許曾劍華使用時尚汽車的銀行戶口。