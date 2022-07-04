理大外衝突5人暴動罪成囚37至48個月　官稱被告背景良好無奈要判長期監禁 (18:08)

審訊後罪成的4人為侍應詹溢朗（案發時23歲，下同）、建築工人梁安生（24歲）、推銷員梁敬慈（44歲）和文員梁安逸（20歲），梁安生及梁安逸為兄弟；推銷員馮煒恩（25歲）於審訊首日認罪。

法官郭啟安判刑時稱，5人有良好背景，對判以長期監禁感無奈，但重申眾被告蓄意裝備參與暴動，明知現場發生暴動仍留下，藉現身支持或鼓勵暴動。3名被告梁安生、梁安逸及馮煒恩被捕時身穿黑衣、戴上頭盔等，更被發現染有汽油的手套，可見3人曾協助製造或運輸汽油彈，比同案2人「更激進、更前線」。雖沒有實質證據指出他們曾投擲汽油彈，但基於共同犯罪原則亦需付上罪責。

郭官另引述法官林偉權判處的同日暴動案，認為量刑起點為39個月屬「過於寬大」，而林官就被告的背景等作出4個月減刑，郭官擔心給予不同法官有不同扣減幅度的印象，故本案亦作出扣減。郭官終判梁安生及梁安逸監禁48個月；認罪的馮煒恩判囚37個月，餘下2人則判囚41個月。