警拘2男檢獲值4200萬元可卡因大麻 (17:48)

毒品調查科接獲線報，指有犯毒集團利用劏房單位作為儲存毒品倉庫及分銷中心。經深入調查，昨（6日）午採取行動，在北角錦屏街一住宅大廈內截查一名可疑男子，並在手持兩個膠袋內檢獲兩磚共重約兩公斤懷疑可卡因，遂以販毒罪名將他拘捕，探員其後將被捕男子帶返大廈內劏房搜查，再檢獲8磚共重約8公斤懷疑可卡因，行動中共檢獲約10公斤懷疑可卡因，市值約1000萬元。被捕26歲姓林男子，暫控兩項販毒罪名，將於明日（8日）在東區裁判法院提堂。

另於昨午約4時，毒品調查科探員在牛頭角觀塘道一工廈分租單位外截查一名男子，並搜查該單位，檢獲297包共重148.5公斤懷疑大麻花， 市值約3200萬元。該名27歲姓姚男子報稱無業，涉嫌販毒被捕，正被扣留調查。

警方發現檢獲的大麻包裝上印有藥用字眼，相信販毒集團從北美地區偷運來港，在不同來源引入大麻，吸引更多吸食者。警方重申，雖然包裝上有藥用字眼，但大麻及相關的產品，例如THC（四氫大麻酚）均為毒品，販運或管有均屬違法。