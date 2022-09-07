涉多次逼兒子自瀆　前警員否認所有指控質疑被「砌」 (16:42)

控方案情完結，被告FSL（現47歲）不自辯，但播放錄影會面。被告於片段中，交代自己擔任警員至2019年，一家三口當時居住於美樂花園公務員宿舍一個單位，直至2019年搬走。被告被指向X展露陽具自瀆，被告表示「我真係乜都冇做過」，指可以問學校、街坊，直言「我錫個仔多過錫自己」，每天在家中煮飯及教X做功課。

被告續指，X因患隱藏性陰莖，有時感不適及把手伸入褲襠，又重申「我冇竇過佢」，且一看到X把手伸入褲襠時會責罵他。被告更稱，他曾向學校的校長及老師交代被告的情况，以免他的同學誤會，又着警方翻查醫院記錄或向學校查詢。

被告提及，妻子返了另一間教會後「態度180度轉變」，2019年時婚姻破裂，X其後由前妻撫養。被告稱，他自2019年3月後沒有看過兒子，他曾聯絡社署了解，但前妻及X拒絕見面，直言「唔想逼個仔嚟見我」。

被告否認以藤條及刀威嚇兒子自瀆、在家中自瀆及播色情片段，「喺屋企搵到一隻鹹碟，我乜都得」。被告又稱，從未直播與妻子行房，家中的閉路電視鏡頭是是用來嚇X，著他盡快做功課。被告另稱，他於2018年12月曾帶X到澳門，是因被告腦部輕微中風，故到澳門針炙，其後他與X在巴黎人酒店大堂休息，翌日搭船回港。