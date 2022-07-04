安達臣道天秤意外｜被困天秤下工人黃昏救出後證實不治　意外至今釀三死　孫玉菡：天秤基座明顯出問題 (18:25)

房協發聲明回應，指對意外深表關注和難過，並向事件中死傷者及其家屬致以深切慰問，將向每名死者的家屬發放一筆過30萬元撫恤金，以及為每位傷者的家屬提供10萬元即時援助。房協又表示，涉事地盤已即時停工，並會與項目承建商精進建築跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，房協亦已責成轄下所有項目承建商，再次檢查同類型天秤操作，確保安全。

消防表示，將會用650噸天秤配合救援，以及由坍塌搜救專隊以重型剪刀等工具協助。至於2名死者中，其中一人頭顱骨骨折，出現大量出血，當場死亡。另外一名死者身體有多處骨折，被救出後發現停止呼吸和沒有脈搏，送到聯合醫院搶救後不治。消防指，涉事天秤重65噸，倒塌後壓倒6個貨櫃。據資料顯示，天秤今早曾使用過，而事發時正在操作，但並無任何負重工作，當時有操作員在駕駛室，操作員有受傷，救出時清醒。

精進亦發聲明指對事故感到震驚及難過，並對遇難者及家屬致以最深切慰問，亦已聯絡相關職工家屬並盡力提供一切支援及協助，以及承諾全力配合相關的調查工作。