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浸大中醫藥學院為長新冠症狀長者或曾入院康復者免費提供診症服務 (15:12)

浸會大學（浸大）中醫藥學院推出長新冠中醫康復計劃，為65歲或以上、有長新冠症狀的康復者或曾入院的新冠康復者免費提供不多於4次免費中醫診症服務，及處方最多24劑中藥。

疫情持續兩年多，浸大協理副校長（中醫藥發展）、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥指，不少新冠康復者出現咳嗽、失眠等長新冠症狀，及增加患中風、糖尿病等慢性病的風險。

浸大獲光大集團及全港社區抗疫連線撥款500萬元，推出「光大關愛·長新冠中醫康復計劃」。全港社區抗疫連線總召集人陳振彬指，預計有2萬至5萬人受惠，不排除再推出第二期計劃。合資格的市民即日起可於網上登記，並須在首次診症時，出示康復證明、隔離令或核酸檢測陽性記錄等。市民第1及第3次診症需到指定浸大中醫診所，而第2及第4次可以視像會診。卞兆祥指按以往經驗，診症4次後，病人長新冠的情況已有明顯改善，醫生可按情況，延長治療。

另外，浸大早前獲政府批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約。浸大校長衞炳江表示中醫醫院已差不多完成設計，亦將就智能醫院項目進行招標，預計25年6月底可提供門診服務。

8間大學今年均設國安課程，衞炳江指今年浸大的國安課程與去年相同，又表示將計劃做更多有關國家安全的教育，「國家安全不只包括國安法，現時能源、氣候變化、金融都很大問題，年輕人甚至整體香港在這方面對國家概念、認識很重要」。

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