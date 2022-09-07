工程師認於Telegram教人自製武器襲警候判 (13:05)

報稱從事冷氣工程的許智傑（28歲）承認於2019年7月2日至2020年5月28日，與其他身份不詳的人，串謀非法煽惑其他Telegram使用者意圖使他人身體受嚴重傷害，及串謀煽惑他人製造爆炸品；串謀煽惑他人犯刑事毁壞、串謀煽惑他人犯縱火及串謀煽惑他人犯公眾妨擾3罪則存檔法庭。

被告承認案情指，他在2019年7月2日，建立「實用工程知識分享頻道」，被告是擁有人及管理員，另有3名管理員。他在警誡下承認開設該頻道，但稱「我都係轉載其他人內容」、「只是工程技術交流」，並自願提供密碼，予警方解鎖其iPhone及SONY手機，顯示機主是該頻道的管理員。警方另在其桌上電腦，找到4張圖片及一段影片，與頻道內4則帖文相同。

頻道在案發其間共發布2064條訊息，圖文並茂提供製作或使用武器襲警等指引。包括將螺絲帽安裝在爬山杖上製作「打狗棍」；設置魚絲作「絆狗索」，待警察經過時被絆倒；用沙塞住水炮車出入風位，令車內的警員感到侷促；挪移坑渠蓋轉為紙皮，設置「地魔法」令警員跌下坑渠；提供格鬥攻略，分析人體最脆弱的位置攻擊等。