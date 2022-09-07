安達臣道房協地盤天秤倒塌壓毁多個貨櫃　2死6傷1失蹤 (15:29)

事發後消防及救護到場救出受傷工人，其中1人當場死亡，1人送往聯合醫院後證實死亡，另1人昏迷送伊利沙伯醫院搶救，其餘5人清醒送院，消防坍塌搜救專隊正搜尋一名懷疑失蹤工人。

醫管局表示，截至今日下午2時15分，共有7名男傷者送往公立醫院，年齡介乎24至64歲，其中2名傷者送往伊利沙伯醫院，情况嚴重；4人送往聯合醫院，情況穩定；另有1人送往聯合醫院後離世。局方補充，該名死者身上沒有身分證明文件，故現時未能確認身分及年齡。精進建築所屬的興聯集團有職員回覆本報查詢時稱不便回應，若有進一步消息會通知。警方及勞工處人員亦於現場調查意外原因。

事發時正於地盤工作的鍾先生表示，當時目睹逾20層樓高的天秤慢慢傾斜，並向放置一列用作更衣室及存放工具之用的貨櫃的空地塌下，其中兩個約20呎的貨櫃被壓。被問及目擊事發過程的感覺，他稱「好似好兒戲」。他又透露涉事天秤未完工，但懷疑意外成因與地基有關，他強調地基必定要處理好，方能穩固天秤，否則遇熱帶氣旋等情况，或令天秤連根拔起。

涉事地盤為安達臣道石礦場「R2-2」號地皮，屬房協資助出售房屋興建項目。精進負責項目包括土地挖掘及側向承托工程、地庫停車場、工地平整、興建幼稚園、住宅大廈、建築及樓宇裝修工程、機電工程、外牆飾面工程、室外園藝工程及邨內道路工程，工程於2021年9月開展，預計於2024年6月竣工。