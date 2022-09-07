五旬漢寓所燒炭殺患末期癌妻誤殺罪成　判12個月感化令 (11:48)

法官黃崇厚引述辯方求情時稱，被告與妻子關係和諧，妻子性格內向，故被告花更多時間陪伴妻子；另因妻子不喜歡小朋友，故被告放棄成為爸爸的念頭。當被告得悉妻子患癌後，更辭去工作與妻子一同抗癌，惟她情况惡化，被告的精神狀况亦轉差，更自責未有及早發現妻子患癌。

黃官續指，被告妻子於事發前一個月，已沒有可行治療的方案，被告更患上嚴重抑鬱症。被告看到妻子事發時承受劇痛，感極度哀傷，情緒達臨界點才犯下本案。黃官形容，被告所寫的求情信感人，記述兩人首次約會、本案起因等，可見2人已婚30年互相依賴，且被告深愛太太。

黃官表示，被告事發時神智失常、患嚴重抑鬱，很大程度削弱被告責任，他應及早求助，但他是否可得到幫助是可想而知。考慮整體案情、被告未有對社會構成危害，且被告已還押近2年半，希望他可以盡早重投社會，終按感化報告建議，判處被告接受一年感化。

黃官判刑後稱，病人希望尊嚴地生活，臨終時可以回家，被告當時因疫情未能探病，法庭理解須採取社交距離措施，但或為臨終人士帶來困難。法庭相信，政府會改善措施為他們提供協助。黃官又指，本案亦提醒，須考慮臨終病人陷於絕望時的意願，但需要政策制定者、不同專家及社會詳細討論，留待政府跟進。