舉報虐兒情况擬分三級　孫玉菡稱會提供例子參考、網上培訓　促見疑即報 (11:48)

政府方案將舉報機制分三級，其中第一級為有合理懷疑兒童受嚴重傷害或有迫切危機，相關人士須強制舉報，而第二及三級則為鼓勵舉報。對於分辨不同級數或引起困難，孫玉菡解釋，分級只屬法例上的用詞寫法，具體會參考外國指引，加入更多實際例子供相關人士參考，並力求今年年底提供網上培訓。至於在第一級中，相關人士須在「合理時間」內舉報，他指出難定具體時間，但認為只要見到嚴重個案，就應該盡快舉報。

社福界立法會議員狄志遠表示，有關法例能令更多人關注虐兒問題，冀今年年底交立法會審議。不過他認為，舉報機制分兩級便足夠，如「舉報」及「轉介」，能讓前線員工更容易明白法例及執行。他指，業界關注立法後所屬機構有責任與否，因為不同機構或有不同程序處理虐兒個案，若機構或上司無配合舉報或拖延，最終法律責任只在落在前線員工身上。

香港社會工作人員協會會長林靜雯表示支持立法，但她指出，有社工擔心對舉報程序或對法例理解有誤，因此誤墮法網，認為諮詢文件仍有灰色地帶，例如第一級「兒童受嚴重傷害或有迫切危機」中的「迫切危機」不夠清晰。