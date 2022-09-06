涉3D打印槍械部件再放公屋梯間交收　警拘4男女 (21:12)

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，警方周日（4日）晚8時許接獲市民報案到場，發現梯間放有一個黑色膠袋，內藏3盒共138發約9亳米的子彈，經調查於現場拘捕一名報稱從事裝修的31歲姓朱的男子，並在其住所單位檢獲彈匣、由立體打印機打印而成的槍械元件、立體打印機及附有槍械元件製作藍圖的USB記憶體等證物，另再拘捕朱的36歲姓李女友。

警方其後進行埋伏行動，拘捕準備前來上址提取子彈的25歲姓劉男子，並在其荃灣區住所搜出5套由立體打印機打印而成的槍械元件、9粒子彈、4把軍刀及3個防毒面具，逐再拘捕一名33歲姓陳報稱的士司機的同住男子。據悉，該名提貨男子從事電腦行業，曾於反修例事件中涉非法集結被捕。

伍透露，檢獲子彈由正常廠家出產，惟子彈來源、被捕人背景、槍械用途，以及USB內相關藍圖出處仍在調查。伍又稱3D打印的槍械部件，不論物料及製作方式，「如果個部件可以擺到落一支可以發射的槍械，令到佢成為可以發射的槍械，係法律定義上佢都可以係一支槍械」，又強調非法藏有有關部件或干犯「非法藏有槍械」罪，一經定罪最高可判監14年。

伍指自《國安法》實施後，本港逐步回復平靜，惟不排除有部分港獨組織改以「地下化」及「海外」模式發展，故強調不能掉以輕心，又強調反恐需要市民支持，籲市民響應警方「全民反恐」 、「見疑即報」的策略，致電舉報涉恐、涉暴的消息。