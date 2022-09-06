前警員涉多次逼兒子自瀆案　事主否認誣告 (18:56)

被告FSL（現47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

專家證人、精神科醫生樂蓉晶引述其報告稱，2019年診斷X患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。X就讀小學時，同學因為X的衛生習慣戲弄他，被告曾就X與同學的爭執報警。當X得知被告患精神病後，曾抓住祖父的頸，稱要縱火。另X於第二次輔導提及，父親3年前向他播色情片，擔心被父親騷擾及綁架，嘗試服藥入眠。X於2019年又曾因母親阻止他玩手機遊戲，責罵及打母親。

樂續稱，X去年情况好轉，故停止覆診，亦沒有適應障礙症。法官李運騰問及，自閉症會否導致X出現幻覺或將夢境當為事實，樂稱不會，X亦沒有出現此情況。

另一專家、小兒泌尿外科醫生彭潔儀引述報告稱，X患隱藏性陰莖、先天性包皮過大，間中出現輕微龜頭炎，其後接受手術。彭又指，患者發炎時會感痛楚或腫脹，治療時會處方藥水沖洗患處或口服抗生素。彭又稱，隱藏性陰莖不會影響性功能，自瀆亦不會有幫助。