蘇錦樑胞弟騙2000萬元貸款加監至6年3個月　指原審法官大幅偏離適當量刑基準 (18:40)

被告蘇錦威（44歲）被裁定兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪罪成，他與另一被告蘇潤餘（52歲）同被裁定一項洗黑錢罪成，分別判囚3年11個月和2年半。上訴庭接納律政司就蘇錦威兩項欺詐罪的刑期覆核，並駁回蘇潤餘不服定罪上訴。

上訴庭同意原審法官指，蘇錦威藉其任職律師行文員之便擅取文件借貸，令其客戶無辜捲入民事訴訟，亦濫用兩間財務公司信任。他悉心策劃犯案，嚴重破壞社會對業界的信任和該律師行的名聲，屬違反誠信的加刑因素。

但律政司指出，蘇錦威並非如原審法官所說，在事件驚動警方之前已主動還款。上訴庭認為，他以干犯欺詐罪所得貸款，償還另一欺詐罪款項，是以不義之財償還同屬欺詐的貸款。其所衍生的民事訴訟訟費和利息仍未繳清，原審法官錯誤給予10個月的量刑扣減。至於另一欺詐罪，則由蘇的胞姊替他償還大部份款項。

上訴庭指出，原審法官大幅偏離適當的量刑基準，考慮到涉案金額，兩罪的量刑基準應為7年半，因應區院刑期上限判囚7年。不過，蘇在獄中行為良好，剩餘刑期約少於一年，現罕有被安排「外圍工作」，並已被懲教推薦及申請受監管下獲釋，最早明年出獄。顧及到加刑難免導致蘇焦慮、失望及不安，故酌情減刑9個月。