以辦課程換職位罪成　公開大學專業進修學院前院長還押候判 (18:28)

兩被告次為為報稱健康及美容公會有限公司總幹事的黃偉寧（52歲）、報稱課程總監的黎偉祈（50歲）。辯方求情指，兩人品格良好，黃偉寧在其所屬的學術範疇貢獻良多，黎偉祈則從事教育界20多年，他們在案中所索取的利益無損都會大學，冀法庭先索取社會服務令報告。惟暫委法官香淑嫻表明社會服務令未能反映控罪嚴重性，拒絕索取相關報告。

案情指，案發時首被告黃偉寧為公開大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）院長，次被告黎偉祈為學院的課程總監。案情透露，黃偉寧得知其合約在2018年1月屆滿後便不被續約，他在2017年7月向公大請辭，11月開始不得處理學院事務。黃偉寧告知女友黎偉祈指，他有可能獲美容業組織美容專業公會有限公司（美容專業公會）聘用，但其中一項條件是須安排公大籌備一個與美容專業公會合辦的企業培訓課程。

案情續指，黎偉祈為課程預備文件，並向公大提交建議書，致公大在2018年1月批准舉辦課程，黃偉寧亦加入了美容專業公會擔任總幹事，惟公大其後發現課程的申請審批程序出現違規情況，決定不再處理。

香港都會大學就裁決回應指，尊重法庭裁決。都大一向有嚴謹指引及守則處理利益申報及與校外團體合作事宜，並要求所有教職員嚴格遵守。而這次個別事件由大學內部發現，並主動向廉政公署作出舉報；過程中，大學全面配合及協助執法機構的調查。都大重申，一直重視員工操守，絕不容忍任何違法行為。