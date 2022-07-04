新冠疫情｜本港增9373宗新冠陽性個案　當局將不再處理8月前陽性呈報　籲市民直接打針符疫苗通要求 (16:48)

衛生防護中心亦稱，近日收到不少市民致電冀重新呈報以往陽性個案，衛生防護中心總監徐樂堅呼籲，不要再呈報8月或之前個案，因中心不會再處理，重申本港採用的兩款疫苗非常安全，康復後28日已可接種，希望市民不要再糾結呈報舊個案，直接接種疫苗以符合疫苗通行證要求。

對於香港兒童權利委員會關注下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲，會對兒童成長造成影響，徐樂堅表示，以往家長對接種疫苗有顧慮，指出新措施最重要的訊息，是提醒家長接種疫苗對保護長幼非常重要，認為總要有一些措施加強家長重視接種疫苗，所以下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲是其中一種手段。

另外，再有公立醫院出現染疫群組，東區醫院心臟科7名心臟科醫生於本月4日開始陸續確診。醫院管理局總行政經理李立業表示，染疫醫生均配有合適裝備，因此未有病人受影響，目前院方正追蹤調查個案關聯，7位染疫醫生不曾一起出席院外的社交活動，但曾分別使用過病房的茶水間。李立業補充，茶水間設於醫院心臟導管中心，相信主要是心臟科醫生使用，另有5名心臟科醫生曾於同一時段使用過茶水間，暫時檢測陰性。

李立業表示，醫院有關部門的緊急服務維持正常，暫緩部分非緊急服務。醫管局會透過港島東聯網進行内部調配，聯網内其他心臟科團隊會提供協作，醫管局中央統籌委員會心臟科亦會視乎情况調配資源，提供支援。

學校今（6日）增1516宗陽性呈報個案，包括1304學生及212名教職員，涉及767間學校，其中45間學校，共54班須停課一周；院舍則增7間呈報陽性個案。被問到除了全面停課，還有什麼措施減少學校確診數字續升，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校確診數字隨着社區確診數字而上升，加上大部分學校確診個案均透過快速檢測發現，認為師生每日上學前做快測已有效阻止病毒流入校園。她指，現時有約69萬名學生及10萬名教職員上學，佔本港約10%人口，按比例推算學校每日有一千宗確診個案亦不足為奇，若個別班別錄得幾宗個案，中心會建議該班停課，冀阻止校園出現大型傳播。