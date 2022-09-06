商人入稟告龔仁心詐騙5000萬元　入稟商人認主動遞上支票以示爽快 (15:34)

原告為陳書春及主要由他持有的卓基工程有限公司；被告分別為龔仁心、華懋慈善基金有限公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。

陳書春接受龔仁心一方盤問，他同意投資時通常會考慮利潤、時間及風險等詳情，並重視合作方的背景。不過，陳同意涉案投資備忘錄並無列明上述資料，他解釋「但至少有前提」，由於龔仁心聲稱宋姓內地女商人是其好友，龔答應陳與宋投資後，將給予陳更多在內地合作投資機會。

龔仁心一方指出，龔仁心其後沒說過就陳的投資退款，亦沒簽訂撤銷投資備忘錄，陳形容這說法「胡扯」，重申他投資是因為「我相信龔醫生（龔仁心）」。龔仁心一方指，龔從無與陳外遊考察，陳不同意，他和龔曾於2011年到上海考察尋求合作機會，陳仍保存當時買酒用膳的單據。

基金一方盤問下，陳稱不清楚所投資公司名字，遂主動簽署沒有抬頭的5000萬元支票予龔，以示陳「做事乾脆」，有意跟龔深交，而他答允投資是「說到做到」。陳同意龔沒表明是華懋慈善基金主席，也認同接過支票的許業榮對投資計劃一無所知。