兩「旁聽師」被控煽動罪　當值保安供稱男被告曾指「有拍過掌怕咩認」 (15:04)

被告彭滿圓（59歲）及趙美英（67歲）被控於今年1月4日，在西九龍裁判法院第三庭，發表煽動文字；彭滿圓另被控於前年11月17日至今年2月16日，作出一項或多項具煽動意圖的作為。

案發時在庭內當值的法庭保安蔡鴻財（音譯）供稱，當日約10時半，有旁聽者拍掌，主審裁判官陳慧敏警告拍掌者可能妨礙聆訊，有機會觸犯藐視法庭罪，庭內秩序稍為恢復。鄒幸彤繼續陳辭約10分鐘後，約40至50名旁聽者再拍掌及叫喊，但聽不清楚他們在叫喊什麼。聆訊被中斷，陳官再次警告拍掌的人，會摘下他們的資料交予警方處理。

蔡鴻財認出被告彭滿圓當時突然拍枱站起身，承認有拍掌，又對他身後的人稱「有拍過掌怕咩認呀，拍過嘅比資料佢抄，睇下告得幾多個」，群眾則開始哄動，議論紛紛，蔡隱約聽到有人說，「拍手掌都唔得呀」。彭身後亦有另一名男子站起身，承認有拍掌。陳官着庭警帶這些人離開，摘下其資料，共三男一女被帶離法庭，包括彭滿圓，但他沒有留意是否包括第二被告趙美英。

在辯方盤問時，蔡鴻財確認他曾任職紀律部隊，亦同意在聆訊期間有不同人士可以離開法庭。至於當時離開法庭的三男一女，被帶到何處、做了什麼，他則不清楚。