警尋獲銅鑼灣表行劫案中涉案車輛及槍械 4疑犯今提堂 (13:52)

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮稱，警方在車內發現涉案的銀色氣槍，彈匣內有鋼珠，其功率有待軍械鑑證科檢驗，才可確認其威力。

張嘉榮指，今日清晨接獲市民報案，指在荃灣城門水塘附近的一山路發現懷疑賊車。警方到場後，確認該輛黑色私家車為賊人案發時使用的車輛，當時車匙仍插在匙膽，除涉案氣槍外，另檢獲部分賊人犯案時身穿衣物、鐵錘、表盒、表架，以及案發時套用的假車牌。警方指，該車並非失車，登記車主已被拘捕。

案發在上周三，4名持械賊人進入銅鑼灣一表行，劫走70隻名表，警方周日起以涉嫌「行劫」等罪拘捕6人，包括4名賊人及2名懷疑在知情下提供車輛協助犯案的車主。4名年齡介乎20歲至35歲的行劫男子已被暫控合共一項「行劫罪」，案件今日在東區法院提堂，還押至11月29日再提堂。

張嘉榮表示，感謝發現該車的報案市民，警方將繼續追查案件，包括其餘失表下落，市民如有其他資料提供，可致電28607834或98860043。