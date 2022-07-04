本港現首宗猴痘輸入個案　患者曾涉「高風險活動」　張竹君稱大部分個案經男男性接觸傳播 (18:34)

張竹君指，患者在海外有高風險活動，相信當時已感染，而猴痘個案在檢疫期間發現，並未流入社區及無密切接觸者，被列為輸入個案。被問到患者曾涉及的高風險活動詳情，張竹君指涉病人個人資料，不會透露，但指一般而言，大部分猴痘個案經男男性接觸傳播。

當局將向世界衛生組織、內地及相關衞生部門呈報個案，亦將本港猴痘應變計劃提升至戒備級別，並會密切監察本港猴痘情况。至於為何在入境時並未發現患者的病徵，張竹君表示，患者入境時未有發燒，而皮疹出現在身體隱蔽位置，故不易發現。當局提醒，所有曾與患者接觸人士，包括同一航班約80名乘客、機場及隔離酒店人士，需留意自己身體狀况，如懷疑出現相關病徵，應盡快求醫。

衛生防護中心總監徐樂堅則表示，當局正採購猴痘疫苗，預料首批疫苗將在本月抵港，屆時會先為經暴露後接觸群組注射疫苗，包括密切接觸者及一些高風險人士如醫護人員、化驗室人員或男男性接觸者。他又指，猴痘潛伏期較長，密切接觸者需檢疫21日。

徐樂堅又指，猴痘傳播途徑主要經長時間與患者接觸或有密切接觸，例如皮膚或性接觸，而絕大部分患者屬男性，特別是男男性接觸者。他又表示，本港絕對有機會出現不同傳染病，包括猴痘個案，亦表明難以杜絕猴痘輸入個案。當局已作準備，包括醫院有相關檢測、化驗配套等。徐樂堅重申，如入境人士有任何不適需主動向衛生防護中心呈報，而市民懷疑自己有相關病徵亦應盡快求醫，減低在社區傳播風險。