初選案續舉行案件管理聆訊　控方促案件審結後處理認罪被告判刑 (13:02)

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣；胡志偉、張可森分別由大律師郭子丰及伍頴珊代表，朱凱迪則未有律師代表。

朱庭上確認不尋求律師代表，並表示對判刑時間「冇特別立場」，料求情約半小時內完成。胡志偉對判刑時間表示中立，張可森則希望在案件審結前判刑，兩人的求情分別約2小時以內。

至於或有認罪被告出庭作供，法官陳嘉信質疑，擬認罪的被告已承認案情，若有被告出庭作供，該被告可以留待案件審結後判刑，惟控方認為一併判刑會較適合，陳官遂指示控方呈交書面陳辭。法官陳慶偉又指，會處理其他案件管理聆訊後再作決定。

另外，擬認罪的梁晃維在被告欄後排旁聽，民主黨前主席劉慧卿亦有到場旁聽。眾被告步入囚室前均向旁聽席揮手，旁聽人士則高呼「保重呀！」