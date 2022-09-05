被指無牌製造月餅　三部門查民主黨前區議員工作室　無人被捕 (22:03)

警方回覆，接獲報案指懷疑大圍村第一街有非法勞工，遂到埸調查，期間人員未發現有非法勞工問題，但得知該地方懷疑被用作食物製造工場，遂轉介其他部門作出跟進。海關表示，海關人員今日傍晚就沙田區一宗案件到場了解，會作出適當跟進。

食環署回覆，該處所未領有食環署簽發的有效食物業牌照，食環署今日接獲警方通知，懷疑有人於查詢所指位於大圍的處所無牌經營食物業，遂派人聯同警方巡查，其間未有發現有人無牌經營食物業，食環署會繼續留意上址情况及採取適當行動。

吳定霖表示，上址非月餅製造工場，是近期為竹安團隊提供取貨點，供市民憑券取月餅；她辭任區議員後開設該工作室，以繼續地區工作。

竹安團隊回應，團隊所售賣的月餅全部經由持牌供應商生產，早前已全數交貨予他們包裝，團隊沒在上述地址製作任何月餅，上址只屬團隊月餅的包裝點及自取點，並非製造工場。竹安團隊今年8月在facebook發文，指月餅收益將用作支持林卓廷，購買禮券者可到自取點領取月餅，其中一個換領點是據點工作室；團隊facebook亦表明竹安貨品收益將用作支持林卓廷。