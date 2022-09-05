銅鑼灣表行1300萬劫案 警拘6人起部份名表失物 (20:32)

警方港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮今晚（5日）交代案稱，被捕6人包括4名參與行劫的疑犯，另兩人為兩部涉案車輛的車主，警方有理由相信兩名車主知情，提供車輛給予犯案。行動中，未有檢獲任何槍械，調查所得，案中未有證據顯示疑犯使用真槍犯案。

張嘉榮指出，警方翻看現場大量閉路電視及詳細調查後，掌握疑犯身份，於昨天（4日）採取行動，搜查疑犯入住藏身酒店及住所等，拘捕4名（年齡介乎20至35歲）疑犯及起回36隻失表和23萬現金，該筆現金相信是犯罪得益。警方在調查期間，懷疑匪徒先後使用兩部私家車逃走，並根據線索，今日（5日）再掩至跑馬地和元朗區，拘捕涉案兩車的車主。

張嘉榮透露，行劫被捕的4人報稱無業，事前曾在現場表行一帶「踩線」。該宗涉及1300萬元名錶械劫案，發生於8月31日下午1時許，4名戴口罩、鴨舌帽分持手槍物體、利刀及鐵錘的匪徒，闖入駱克道441號一家錶行，指嚇男女店員，掠走70隻總值1300萬元名錶，過程僅3分鐘，得手後乘接應車輛逃去。