運輸署將辦交通習慣調查　盼助交通運輸規劃 (19:03)

運輸署助理署長（策略研究）梁世豪指，調查目標邀請3.5萬個住戶參與，住戶在收到通知信後透過掃瞄二維碼填寫網上問卷，或選擇透過熱線3900 1100預約進行電話或面對面訪問。熱線每天包括公眾假期、朝10晚10運作。

梁指，如運輸署在寄出通知信後一周未收到回覆，將派員登門面訪，預計需時20分鐘，訪問員穿湖水藍制服及工作袋，並佩戴由運輸署簽發的名牌以資識別。他又表示，為防疫考慮，訪問員每周會接受兩次新冠核酸檢測、並於每日訪問工作開始前接受快速抗原測試，訪問期間會全程佩戴護目鏡及口罩。

私隱方面，梁表示，受訪者參與調查時只需提供年齡層、出行紀錄及就業情况等基本資料，毋須提供身分證號碼及姓名、出生日期等；所有受訪資料會加密傳送至受保護伺服器，並在完成分析後於明年全數銷毁。運輸署預計在完成調查後，將於明年中公布初步結果，並於2024年前公布完整報告結果。