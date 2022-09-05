前警員涉多次逼兒子自瀆　辯方質疑只屬夢境事主否認 (18:34)

被告FSL（現47歲）被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

辯方盤問時問事主X（現15歲），他自小患隱藏式陰莖，包皮會遮蓋陰莖，故X有時感到痕癢及用手搲下體，X同意，並指其母擔心X會弄傷下體，故囑X不要搲，現經手術後治好。另X的包皮有時發炎，需要使用藥膏，但X不喜歡在陰莖上搽藥膏，故有時會避開不搽或稱「學校整咗，唔要呀」。

X曾在錄影會面中指父親作出「搲搲搲、轉轉轉」的動作，辯方問是否與X搲下體的動作相同，X同意，X又指被告沒提及要他自瀆，只是囑X跟著做。

X提及，不願自瀆時曾遭被告以藤條、被塞進被套及取刀恐嚇，辯方質疑被告以言語威嚇時X已就範，X同意。另被告向X直播父母行房，X補充他當時關掉裝置後外出如廁，其後從父母房間聽到「飲奶聲」。辯方指出，被告沒有安裝閉路電視，並向X提議這只是其夢境，根本沒有發生過，X則一一否認。