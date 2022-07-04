涉受賄後披露4700客戶資料　3名PCCW前員工被控7罪 (20:44)

電訊盈科發言人表示，非常重視客戶資料保密，客戶的個人資料只有經授權員工方可查閱，而員工均須遵守嚴謹的個人資料處理守則。電盈指，絕對不會容忍濫用資料，若發現有員工濫用資料會定必嚴肅處理。涉案3人在被發現相關行為後已被即時解僱。由於案件已進入司法程序，不便作出評論。

被告劉成殷（36歲）及賴思廷（28歲）分別為PCCW Services Limited收費電視部小組前組長及前初級市場推廣主任；另一被告簡紹基（38歲），為PCCW直銷部前銷售主任。3人被控共4項貪污罪名。

案件涉嫌發生於2017年6月至2018年10月期間。其中兩項貪污罪名指，劉成殷涉嫌無合法權限或合理辯解而向一名人士索取數筆款額不詳的貸款，並與另一名人士串謀，從對方接受兩筆共1.3萬元賄款，以在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向該兩名人士披露從電腦系統獲得的客戶資料；另外兩項貪污罪名則指，劉成殷涉嫌與賴思廷或簡紹基一同串謀，使賴思廷及簡紹基在無合法權限或合理辯解下，從劉成殷分別接受4000元及2000元，作為二人在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向劉成殷披露從電腦系統獲得的客戶資料的誘因或報酬。