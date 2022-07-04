新冠疫情｜本港增10021宗新冠陽性個案　學校陽性增逾3000宗　歐家榮稱爆發風險增 (17:30)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局有一直觀察相關指標，包括入院及死亡數字、污水檢測數字及即時有效繁殖率等，暫時未有證據證明本港疫情進入「橫向」或「平台」期，會繼續密切觀察疫情走勢。他又表示，擔心市民在中秋期間會增加外出及聚會，呼籲市民仍要遵守防疫措施，減少跨家庭聚會。

今日（5日）增3444宗學校陽性呈報個案，包括2864學生及580名教職員，涉及1169間學校，其中香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園「嬰兒組」有3名學生及1名教職員確診；「學步組」則有1名學生及2名教職員確診。歐家榮表示，該校面積及學童年齡較細、加上校內聚集及戴口罩情況不太理想，全校4個組別，共67名學生須停課一周，另外有11間學校個別級別須停課一周。歐家榮又表示，暑假前本港整體確診數字每日有逾3000宗，學校則每日有逾500宗，而現時社區每日確診數字破萬宗，相信學校確診數字上升是由於社區確診數字上升，認為學校陽性呈報個案上升屬預期之內，同時反映學校出現爆發風險較暑假前大增。

歐家榮又表示，已預料師生會從社區感染，不排除日後學校有更多確診個案，屆時會為個別學校做評估，有需要時會建議全校停課。他指，明白面授課堂對學童身心及社交發展很重要，故不希望貿然停止面授課堂，冀家長每日為子女做快速檢測，減少校內傳播。至於會否全港停課，他相信政府現階段不會考慮。