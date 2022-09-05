商人入稟告龔仁心及華懋慈善基金詐騙5000萬元　龔仁心稱不認識原告 (16:42)

原告分別為商人陳書春及主要由他持有的卓基工程有限公司；被告則為龔仁心、華懋慈善基金有限公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。內地女商人宋慧芳（音譯）名下的雄福有限公司原為同案被告。

原告方認為，龔仁心向陳書春以投資計劃作煙幕，藉此欺騙對方款項，令他開出5000萬元支票。華懋慈善基金表示涉款屬於捐款，龔仁心聲稱不認識陳書春，但對陳給予款項去向沒有爭議，被告所介紹的投資計劃落空。而華懋慈善基金當年正與陳振聰興訴爭產，基金需要金錢應付龐大的官司費。

法官歐陽桂如在庭上向原告方提出質疑，問及各被告如何構成共同策劃（Common design）詐騙，原告方以洗黑錢案件為例，指被告明知涉及款項違法，並有份協助辦理銀行手續等。

被告方認為，原告方須證明陳所給予的款項是他本身財產，並造成其損失，若然有人只是代為轉交5000萬元予基金，該人士表面上支付5000萬元，但並無實際損失。案件明（6日）續。