福建中學附屬學校校長：下跪奉茶非愚孝 (22:51)

福建中學附屬學校校長徐區懿華昨（4日）發表「福附家書」，回應針對開學禮學生向父母下跪奉茶的批評，她表示，孝道活動是希望讓學生體驗傳統禮儀，非宣傳愚孝，强調「下跪」是表達極度尊敬，同時校方在邀請家長及學生時亦有考慮親子關係。

徐區懿華主要回應三方面批評。首先是回應涉下跪奉茶的批評，她表示，活動中的「下跪」純粹表達尊敬，不應理解爲屈辱和屈服。其次，她回應了備受爭議的一句旁白「你話點就點啦」，表示設計活動的老師借用了婚禮上新郎向新娘説的話，而非教導學生對父母千依百順或愚孝，强調有提前向家長介紹具體細節及意義。她還表示在邀請父母及學生時已考慮親子關係情况，確認未有親子關係緊張的學生參與。

她還表示，啟動禮只是一個開始，已選擇十句孝道「金句」印於學生家課冊並計劃適時向學生介紹，冀透過持續的孝道教育，讓學生走出自我，關注父母，同時表示，校方會不斷改進禮儀的形式設計。

以下為家書全文﹕

【福附家書】

〈現今社會應當提倡孝道嗎?- 福附對社會熱議的回應〉

傳媒對本校開學禮暨孝道活動啟動禮感到興趣，到訪並作報導後，這幾天我們收到一些不 同人士的不同意見。不少教育界朋友及已為人父母者對今年的主題及全年孝道學習的安排 舉腳支持，大表贊同;各大媒體上 LIKE 的數量亦為回應中的大多數。但同時，學校亦收 到一些意見及提醒，關注孝道教育會否停留在表面化(或過於傳統)的形式主義。我們樂 意見到是次安排能在社會上引起廣泛討論，真理會越辯越明，非真理則只會越辯越糊塗。

在全年計劃中，啟動禮只是一個開始，主要目的在於讓學生有一個體驗。深化及持之以恆 的部份，尚在全年及以後的教育中一一落實。透過持續的孝道教育，我們希望讓學生能由 關注自己，開始學懂關注父母。 這是讓學生「走出自我」的第一步。能走出自我，看到 父母，然後才會懂得關心其他人，尊重其他人。至於禮儀的形式設計，當可隨時代增減， 亦是應作之事。日後學校在這方面會多加留意，並不斷改進。

孝順在中西文化中，都佔很重要的位置。天主教中，第一至四誡都是神人關係，第五誡就 到 Honor thy father and thy mother。佛教星雲大師在文章中提及佛教認為孝順有不同的層 次:一般的人對父母甘旨奉養，只是小孝;功成名就，光宗耀祖，使父母光彩愉悅，是為 中孝;引導父母趨向正信，遠離煩惱顛倒，永斷三途之苦，是為大孝。當中特別講及孝順 是長期的，不是一時的。這一點我們亦非常認同。故此，我們計劃中亦包括了許多需要學 生躬行實踐的活動，當天記者到訪亦有向記者說明，故傳媒報導一般都是中性和正面的。 補充一句，是次傳媒到訪是由媒體朋友提出，希望到校拍攝開學防疫措施，碰巧我們有孝 道啟動禮，亦一併報導而已。

批評的聲音中，其中比較主要的是下跪奉茶的部份。當老師設計活動的時候，只是希望讓學生體驗一個向父母非常尊敬的禮儀。在中國古代，「下跪」是一個表達極度尊敬的禮節。這個禮儀，在亞洲很多地區都仍然奉行。在香港，一些日常通俗文化中亦仍處處可見，例如:婚禮、宗教、拜師學藝、農曆新年奉茶等，純粹是表達尊敬。當然，我們亦知道「下跪」可以帶有屈辱和屈服的含義，但用在對父母表達敬意跪下奉茶，當不作此解。

另一批評，是老師風趣惹笑的旁白:「我地叫聲父母飲杯茶，正所謂『茶到口，甜到漏，添福又添壽!』『從今以後，我會好好孝順你，你話點就點啦!』」當時在現場，其實大家都笑了一下，我們還訕笑老師是「孝道大妗佬」。負責設計活動的兩位老師都是剛結婚不久，腦裡想着的，應就是婚禮上的畫面。大家笑了一笑，其實就是因為大家都有這個感受。父母參加活動後，也說好像提早綵排了孩子婚禮一樣。那一句「你話點就點啦!」也只是老師借了婚禮上大家要新郎向新娘說的話，相信很少人會因在婚禮上說了這句話就一世成為「老婆奴」吧!孩子也絕對絕對不會因為曾在活動中說過這個話就真的「千依百順」或「愚孝」，不問因由地服從父母不合理的要求，甚至是不正確的要求。我們的社會不需要只懂服從的人;而現代社會中，希望任何一個人「絕對服從」也是絕對不可能的事。故此，學校亦絕無此意。活動前，學校已將具體細節及意義向家長作介紹，並附短片說明。整個安排只是想讓學生體驗傳統禮儀，作為全年學習孝道主題的啟動儀式，批評者可能「諗多咗!」。

今天早上，朋友傳來一專頁提及，如果父母與子女關係不好，上述有關安排會令孩子感到委屈。這個方面，老師在作出邀請時已作考慮，確認未有親子關係緊張的學生參與在內。但我們在蘊釀本年主題時思考得更多的是，有些孩子親子關係欠佳、或單親、或父母真的「未考牌」未能作孩子的良好榜樣的話，這些孩子在孝道課題上該如何處理。

我們的答卷是《孝經》中說:「孝是德之本，依教而生。」孝是從在家中愛父母開始，推而廣之去到對社會上對各人的愛，這種愛並沒有附帶條件，說別人對自己好，我們才對人好。同樣地，我們愛父母，不一定是由於父母先愛我們。可以是由於孩子受過良好教育，明白「仁」的意義，愛所有人。故此，親子關係未如理想的同學，可以從孝中學習愛所有人。做到孝經中所述「愛親者，不敢惡於人;敬親者，不敢慢於人」，直接去到「不惡於人」及「不慢於人」的部份就可以了。更進一步者，我們過去四、五年一直設有「家長學堂」，每年提供超過三十節免費課堂，目的就是希望家長參與過後，能不斷與時並進，並為子女立下良好榜樣。「父慈」自然「子孝」，也有異曲同工的目的。

社會上有少部份人不認同選讀孝經，或教廿四孝故事的意見，我們亦會參詳一下。事實上，我們已選擇合適的十句金句印於學生家課冊中，並於全年不同時間向學生作介紹。廿四孝故事中有「卧冰求鯉」，不見得學校會教導學生作出同樣行為，要學的，是行為背後的道理:「孝親」。

我們愛香港作為一個多元社會，可以容納不同意見。

當然，我們也希望這是雙向的。

一直以來，外間多對「福建」二字有所誤解或既定印象，抺殺一眾老師在過去的努力，也實在不公平。相信在讀我校的家長就會明白我們在做的事情所為何事，福附上下一心，定必繼續堅持不懈，努力辦學，培養優秀學生。

徐區懿華校長