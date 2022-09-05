初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋擬認罪　冀盡快求情及判刑 (12:19)

47名民主派因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，所有被告今年7月已完成交付至高等法院的程序，其中29人擬認罪，18人擬不認罪。擬認罪的黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋今（5日）於高院進行案件管理聆訊。其中代表譚文豪、郭家麒、楊岳橋的資深大律師蔡維邦希望可盡快求情及判刑，法官進一步詢問控方的立場，並要求控方明日（6日）通知法庭。
案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣；資深大律師蔡維邦代表譚文豪、郭家麒、楊岳橋，譚得志由大律師梁寶琳代表，律師文浩正則代表黃之鋒。
蔡維邦甫開庭稱，3名被告因本案長時間還押，並感到焦急，且不認罪的被告尚未安排審訊日期，故希望可盡快求情及判刑，料每人求情需時約45分鐘。黃之鋒和譚得志則對判刑時間抱中立態度，求情則可於2小時內完成。控方則表示基於一般原則，認為應在案件審結後一併處理判刑。
法官陳嘉信數次問及，若部分被告在案件審結前判刑，部分則在審結後判刑，控方有何立場，控方則多番重申要跟從一般原則。法官陳慶偉隨即稱，他們均清楚一般原則，要求控方索取指示，明天再通知法庭（Go back and conduct some research, and inform us tomorrow）。
聆訊完畢前，法官陳嘉信問及控方，呈交案情是否出現困難，更指從未只收過案情摘要，控方遂表示會準備完整案情。
其他擬認罪的被告袁嘉蔚、吳敏兒、馮達浚、范國威、譚凱邦亦在被告欄後排旁聽。眾被告步入囚室前均向旁聽人士揮手，黃之鋒則高呼「中秋節快樂！」