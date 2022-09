初選案譚文豪、郭家麒、楊岳橋擬認罪　冀盡快求情及判刑 (12:19)

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理,控方代表為律政司高級檢控官羅天瑋、署理高級檢控官莊文欣;資深大律師蔡維邦代表譚文豪、郭家麒、楊岳橋,譚得志由大律師梁寶琳代表,律師文浩正則代表黃之鋒。

蔡維邦甫開庭稱,3名被告因本案長時間還押,並感到焦急,且不認罪的被告尚未安排審訊日期,故希望可盡快求情及判刑,料每人求情需時約45分鐘。黃之鋒和譚得志則對判刑時間抱中立態度,求情則可於2小時內完成。控方則表示基於一般原則,認為應在案件審結後一併處理判刑。

法官陳嘉信數次問及,若部分被告在案件審結前判刑,部分則在審結後判刑,控方有何立場,控方則多番重申要跟從一般原則。法官陳慶偉隨即稱,他們均清楚一般原則,要求控方索取指示,明天再通知法庭(Go back and conduct some research, and inform us tomorrow)。

聆訊完畢前,法官陳嘉信問及控方,呈交案情是否出現困難,更指從未只收過案情摘要,控方遂表示會準備完整案情。

其他擬認罪的被告袁嘉蔚、吳敏兒、馮達浚、范國威、譚凱邦亦在被告欄後排旁聽。眾被告步入囚室前均向旁聽人士揮手,黃之鋒則高呼「中秋節快樂!」