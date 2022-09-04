社協調查：近半無家者有健康問題求醫難　促訂「無家者友善政策」 (20:01)

調查於本月6月21日起進行，受訪者年齡中位數為58歲，男性佔84.4%，逾八成沒有工作，有15人露宿逾5年。109名受訪者中，有97人表示露宿期間曾身體不適，最多為「牙齒問題」（54.6%），其次為「四肢疼痛／關節問題」（47.4%）、「情緒不穩」（37.1%）、「皮膚問題」（23.7%）等。

109名受訪者中，53人表示露宿時求醫有困難，67.9%人稱是由於「容易被偷取藥物、身分證、手機及財物」，62.3%人稱「沒手機或手機沒電，難以預約、查詢或更改覆診日期」，54.7%人則表示「沒固定地址或沒地址可收信，難以收取醫院信件（包括覆診或檢查紙、賬單）」。

社協建議政府制定無家者友善政策，包括為每名向政府登記的無家者提供免費牙齒服務、定期身體檢查；並增設免費洗衣及洗澡設施，延長公眾浴室開放時間至朝九晚十一，改善無家者的衛生及健康狀況。社協又建議政府，每日開放臨時收容中心供無家者作息，並由醫生隨外展隊進行外展，協助評估及轉介合適診治。