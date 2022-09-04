團體首辦升國旗比賽　鄧炳強﹕學生看國旗升起會感自豪 (18:23)

升旗比賽以中式步操進行，由2人任護旗手及1人任升旗手，評審准則包括服飾儀容、進退場隊形、準備動作、升旗動作及整體合作。小學組、中學組及大專院校組，各設冠亞季軍、「最佳儀容隊伍」及「最佳擎旗手」獎項。各組冠軍分別來自保良局陳南昌夫人小學、裘錦秋中學（元朗）及嶺南大學。

鄧炳強稱，青少年軍總會一直用中式軍事步操做訓練基礎，反映其於推動國民教育工作的前瞻性，又指透過訓練及比賽，學生必定能夠更加認識國旗、國歌的意義，以及民族自強不息的精神。「我相信各位同學望住國旗徐徐升起時，都會感到國家的尊嚴及身為中國人的自豪感。」

何永強則指，目前香港年青人的國家意識非常薄弱，對中央政府的不滿及對內地的疏離感愈來愈強，「2019年香港爆發了社會事件，年輕的學生既是事件的先鋒，亦是事件中的激進力量」，形容「香港問題就是青少年問題」，因此有必要在本港加強推行國民教育。

因此，何永強所屬機構「希望種子」將於下月下旬開辦全港首間「國民教育學院」，會址設於油麻地，初期目標招收中學生參與，活動範疇涵蓋古代及當代中國，會用生動有趣方式讓學生認識「中華文化的強大」。

何永強舉例：「美國的州界是直線來的，但你有否留意到中國的省（界）是彎彎曲曲……這就顯示我們5000年中華文化的強大的內容，我們的省界不是簡單、直接、粗暴劃分……是智慧的結晶。」他期望藉例子讓學生認識到中華文化不比外國差，「不是西方的月亮特別亮」。