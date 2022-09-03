新政府首國安委會議 駱惠寧續列席 (14:12)

國安法前年生效，警方回覆稱，截至周四（1日）共拘捕215人（168男47女），年齡15至90歲，涉從事危害國安行為和活動被捕。警方早前回覆，截至今年6月30日共201人被捕，即今屆政府上任後，至少14人因涉危害國安被捕。

國安委會議列席者包括保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤、副處長（國家安全）劉賜蕙、入境處長區嘉宏、海關關長何珮珊、特首辦主任葉文娟等。國安委下設的秘書處則由秘書長區志光領導。

首個國安委在前年7月3日成立，由時任行政長官林鄭月娥擔任主席。她在國安委成立3日後，連同另外9名官員舉行首次會議。當時駱惠寧已被國務院任命為國家安全事務顧問，同樣有列席。當日新聞稿引國安法第14條稱，國安委的工作不受特區任何其他機構、組織和個人干涉，工作信息不予公開，作出的決定亦不受司法覆核。有別於上屆政府首次會議，本屆政府國安委會議沒有對外發放相片。