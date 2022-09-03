衞生署6牙科診所下周一起推「初步登記」 凌晨登記免排隊等通宵 (19:21)

衞生署表示，由9月5日起，堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所、仁愛牙科診所及元朗政府合署牙科診所，將於其提供牙科街症服務當天凌晨12時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身份證明文件正本，每人只可登記一次。當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候市民進行初步登記。完成初步登記的人士無需繼續輪候，可即時離開診所，並於當天上午原定派籌時間返回相關診所正式取籌及進行登記。

觀塘牙科診所和九龍城牙科診所將分別於9月14日及15日起推行「初步登記」安排，衞生署又指已額外聘請職員維持秩序。署方表示會繼續積極檢視如何進一步改善牙科街症服務的運作，並會因應人手安排及診所實際運作情況，將初步登記安排擴展至餘下三間位於市區的牙科診所

相關牙科街症服務診所的地址及服務時間，可參考網站：www.dh.gov.hk/tc_chi/tele/tele_chc/tele_chc_dcgps.html。