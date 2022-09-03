深水埗5歲童疑受虐亡　身上有30多處傷痕　有發展遲緩難以管教 (18:05)

呂智豪表示，男童傷勢相當嚴重，共30多處、遍佈全身，包括刮傷、瘀傷，新傷舊患都有，當中以面部最為嚴重，「成塊面都好多紫色黑色瘀痕」。男童死因仍待驗屍確認，有機會因長期虐待致死，亦會調查昨晚是否再被虐待。據了解，男童送院時極瘦削，大腿直徑僅兩至三寸。

他表示，至1月仍有上幼稚園低班的實體課，惟至第5波疫情開始、幼稚園改用網課開始，就間中才上課，至恢復實體課則完全未有再上學。據警方調查所得，根據照片顯示，男童年初仍健康，並非骨瘦嶙峋，估計虐待情況由自第5波疫情、幼稚園改用網課開始。

他稱，33歲被捕母親無業，有5個月身孕，與8歲女兒、5歲死者及3歲兒子居住上址單位，過往沒家暴記錄，其餘兩名子女未發現有受虐情況，但因生小朋友後有情緒問題。他透露，男童在數年前被發現有發展遲緩情況，亦有情緒問題，易發脾氣，相當難管教，照顧者需面對極大壓力，或因而促成慘劇。另外，他稱鄰居較常見到其餘兩名健康子女，估計死者或長期被困劏房。

至於男童生父，呂智豪稱，男童生父為越南籍男子，打散工，與被捕女子沒結婚，為男女朋友關，但關係疏離，極少見面該家庭，僅間中提供經濟支援，包括幫助交租。

對於學校是否有察覺事件，呂智豪指，被捕女子以小朋友不在家等不同原因解釋男童缺席網課，恢復實體課後則稱轉校，會再向校方了解。他續指，該家庭沒領綜援，有社工跟進並作定期探訪，但被捕女子不時拒絕會面，社工亦難以跟進。

另外，被捕母親報案後一度企跳，後獲警方及消防救回，呂智豪表示，警方會調查是否有人因犯案畏罪自殺，亦會調查會否有其他人經常照顧死者而有所疏忽，不排除更多人被捕。