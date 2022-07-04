5高官線上出席建築師學會跨專業研討會 黃偉綸：香港發展健康城市要有決心去做 (16:19)

黃偉綸又說，市區重建局在舊區更新方面會從規劃入手，而不是處理一幢一幢的大廈重建。當局將會在油麻地和旺角建立微型公園系統，以及將一些街道改為公園或行人步道。

發展局長甯漢豪則透露，屋宇署明年將推出樓宇設計指引就通風和考慮健康，而全港海濱長廊將於2025年前增加39公里，為市民帶來更多怡人的休憩空間。

環境及生態局長謝展寰表示會致力改善近岸臭味，社區噪音和環境衛生的問題，包括將培垃圾變為資源，為達致2050年碳中和的目標而推動零碳發電，除了電動車，當局正研究氫能的使用，預計兩年內試行氫能巴士。

房屋局長何永賢分享了她在不同部門參與項目經驗，如起動九龍東，她強調由小開始，循序漸進，有社區持份者參與和品牌營銷是推動新政策的關鍵。運輸及物流局長林世雄則認為提升公共交通的容量和智能科技應用，是推動健康城市重要措施。