警暑期反毒品行動拘250人　20人未成年年紀最細14歲 (12:34)

警方毒品調查科署理總督察陳熾華表示，毒品調查科聯同各大總區在8月15日至31日，進行一個代號為「捍衛者」的行動，共拘捕212男38女，年齡介乎14歲至80歲，被捕罪名包括製毒、藏毒、販毒、經營毒窟、管有第一部毒藥、藏有吸食毒品工具，以及吸食或注射毒品等，20名未成年被捕人士中，10人是學生。

他稱，14歲的被捕少年於8月17日，在將軍澳一屋苑外遇截查，被搜出10包共重15.1克的可卡因，相信毒販以數十元一包的微薄酬勞利誘少年犯案，少年現已被落案起訴一項販毒罪。他表示，搜出的可卡因數量僅如2至3包餐廳砂糖，少年如被定罪卻面臨5至8年監禁，認為年輕人或低估販毒嚴重性。警方亦就2宗販毒及1宗製毒案拘捕3名幕後操縱者，涉指派年輕人犯罪，其中2人已被起訴。

因應入境限制及隔離放寬，警方亦加強打擊毒品入口。陳熾華稱，警方於8月31日聯同海關，在機場入境大堂截查一名22歲、由杜拜返港女子，在其行李箱內格內搜出8包共重7.1公斤可卡因，女子已被落案起訴販毒罪。

陳熾華表示，青少年涉毒品案件有上升趨勢，今年上半年有226名21歲以下青少年因為毒品罪行被捕，警方會加強打擊，去年已成立「禁毒領袖學院」宣傳抗毒信息。他指，警方考慮引用《危險藥物條例》第56A條，向利用青少年販毒、向青少年販賣毒品者申請加刑，近日亦有一名男子利用15歲少女買製毒工具，串謀製毒罪成後，因警方引用條例遭加監1年，總刑期29年。

他指，不法份子會利用交友軟件利誘青少年犯罪，呼籲青少年保持警覺，切勿接觸毒品，家長亦應提防子女被不法分子利用，如市民有毒品資訊提供，可致電警方舉報熱線25271234。