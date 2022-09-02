指罵防暴警遭判囚6個月　男子上訴被駁回 (16:57)

上訴人陳浩倫（34歲）一方指出，原審裁判官鄭紀航拒絕接納上訴人所述，且鄭官偏離一般處理警員證供的做法。法官陳慶偉判辭中表示，呈堂片段可見，當天聚集人士雖為數不少，警員主要是在清除路上雜物及驅趕圍觀人士，沒有在街上隨意拘捕，故鄭官不信納被告證供，是可以達致的裁決；且他沒有把警員的證供給予高於一般普通證‍人的比重。

就上訴人自辯稱，當日目睹灰衣男與兩名女學生起爭執，認為女學‍生有危險故上前介入，及後看到有警車停泊在路旁，遂以粗言穢語責罵3名防暴警察，投訴他們失職。陳官觀看兩人爭執的片段後，同意鄭官的觀察，認為女學生的反應與被欺負不符，相反是該男子為息事寧人而離開。

至於辯方證人的片段顯示，上訴人沒有作出喧嘩。鄭官信納，兩名警員目‍擊的喧嘩事件，是拍攝片段後發生；且證人與男子爭執後已離開現場，故她不知道其後發生的事情。鄭官認為，辯方證人無法證明上‍訴‍人沒有作出喧嘩舉動。陳官終裁定上訴方3項理據不足，駁回上訴。